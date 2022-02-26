aA
В субботу в ряде городов мира прошли акции в поддержку Украины. В частности, в Таллине собралось примерно 30 тысяч человек, в Хельсинки - свыше 10 тысяч.
Per pasaulį ritasi protestų banga prieš Putino pradėtą karą
Per pasaulį ritasi protestų banga prieš Putino pradėtą karą

По подсчетам эстонской полиции, в центре Таллина на демонстрацию и концерт в поддержку Украины собралось примерно 30 тысяч человек (Фото - Киур Каасик), сообщает rus.Delfi.ee.

На площади Свободы в Таллине также выступил президент Эстонии Алар Карис. Он заявил, что война в Украине — это не война народа России, а война президента Владимира Путина. Карис добавил, что уровень безопасности Эстонии как члена НАТО и Евросоюза намного выше, чем у Украины, поэтому необходимо дать четкую перспективу того, как Украина может вступить в ЕС.

Статьи по теме:
"Ну что, началось? Мои поздравления". Как известные россияне отреагировали на действия Путина  (36)
"Это надо прекратить": от Меладзе до Муратова - россияне, которые выступили против войны  (24)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эстонию за акцию поддержки. Он написал в Twitter, что акция в Таллине стала крупнейшей демонстрацией в истории современной Эстонии. Зеленский похвалил президента Эстонии за вышитую в украинских традициях рубашку.

На мероприятии также выступили лидер Конгресса украинцев Эстонии Вира Коник, музыкант Руслан Трочинский, председатель Федерации студенческого союза Эстонии Маркус Эхасо, председатель Эстонского национального совета молодежи Трина Роса и другие. Активист Сергей Метлев сообщил, что мероприятие было организовано всеми украинскими организациями Эстонии и несколькими эстонскими организациями гражданского общества.

Более 10 000 человек собрались в субботу в Хельсинки на демонстрацию протеста против вторжения России в Украину. Финская полиция заявила, что демонстрация была мирной.

У участников акции были украинские флаги или плакаты с лозунгом "Остановите Путина – остановите войну". Часть демонстрантов прошла маршем около посольства России в Хельсинки.

Протесты против войны России на Украине прошли и в других финских городах. Финляндия имеет границу с Россией протяженностью более 1300 километров, поэтому местных жителей беспокоит то, что происходит в Украине.

В Лондоне и еще нескольких городах Великобританиии 25 и 26 февраля прошли акции против российской агрессии. Среди участников были и россияне. Демонстранты призывали остановить Владимира Путина, обвиняют НАТО в "трусости" и призывают Россию "очнуться".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Toksiški santykiai – vaikystės patirčių pasekmė: kokią įtaką mūsų partnerio pasirinkimui turi tėvai?

Delfi Plius Forumas „Pauzė“

Ieva Vaitkevičiūtė. Ką apie darbuotojų emocinę sveikatą rodo duomenys iš pažangiausių kompanijų?

Delfi Plius Žurnalas „Tavo vaikas“

Nuolat valgyti norintis vaikas – emocijos, augimo šuolis ar rimtos ligos?

Delfi Plius Petras Grigalis

Rusijos „jėgos reitingas“: ką rodo skaičiai apie šios šalies kariuomenės potencialią galią?

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Italijoje netaupo tik benamiai: stebisi, kaip lietuviai švaisto vandenį, maistą ar elektrą, o į kainų pokyčius reaguoja itin dramatiškai

Delfi Plius The Economist

Kodėl Putinas ir jo aplinka nori, kad kiltų karas

Verslas Plius Edgaras Savickas

„Danske Bank“ vadovas: Lietuvoje vis dar išlikęs milžiniškas valandinių atlyginimų skirtumas

TOP новостей

Karas Ukrainoje, trečioji diena, Kijevas Karas Ukrainoje, trečioji diena, Kijevas Rytiniai Kijevo vaizdai Karas Ukrainoje, trečioji diena, Kijevas Karas Ukrainoje. Trečioji diena Volodymyras Zelenskis

Война в Украине: российским войскам был отдан приказ "о развитии наступления на всех направлениях"

26 февраля российская армия продолжает атаковать...

Ситуация неоднозначная: не все в России довольны ценой путинского похода

Независимо от исхода войны в Украине в самой России...

Правительство Литвы закрыло воздушное пространство для российских самолетов

Правительств Литвы 26 февраля закрыло воздушное...

Министр обороны Литвы: желающие присоединиться к украинским силам должны получить необходимые разрешения

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что...

Россияне требуют от своих властей прекратить агрессию в отношении Украины

Российские врачи, учителя, художники, артисты и другие...