В Тайване у 64-летней женщины в ухе поселился паук

Чтобы извлечь непрошенного гостя и его "пожитки", пришлось применить специальную отсасывающую трубку, помещённую в отоскоп, - медицинский прибор, используемый для осмотра ушных раковин.

Подробно об этом рассказывается в коротком отчёте, опубликованном в среду в New England Journal of Medicine.

Пришлось обратиться за медицинской помощью. Тайваньские отоларингологи обнаружили в левом слуховом проходе пациентки маленького паука. За то время, пока он находился в ушном канале, он успел сбросить шкуру: врачи нашли вместе с хищником его оставшийся после линьки экзоскелет (экзувий).

Из-за этого у неё начались проблемы со сном.

По словам специалистов, для удаления насекомого рекомендуется сначала "обезвредить" их спиртом или анестетиком, чтобы оно не двигалось и не повредило ухо. Но это при условии, если барабанная перепонка не была перфорирована.

Доктор Тенчин Ванг из муниципальной больницы Тайнаня, лечивший пациента, сказал Euronews, что для этого тропического региона подобного рода инциденты - вовсе не редкость.

Насекомое "может повредить барабанную перепонку, вызвать её перфорацию и некоторые осложнения. Но в данном случае животное было очень маленьким, поэтому всё обошлось", - сказал он.

В СМИ и Интернете часто встречаются анекдотические сообщения о том, как слуховых проходах обнаруживают самых разных живых существ - от муравьев до тараканов.

Ливия Чан, ассистент лора в Медицинском центре Тафтса (США) в интервью Euronews, напротив, утверждает, что с подобными проблемами пациенты обращаются к ней не чаще одного раза в год.

Гораздо более распространено попадание инородного предмета, например, ватных волокон.