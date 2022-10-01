"В связи с созданием угрозы окружения" - российское минобороны подтвердило отступление из Лимана

Где проходят эти "более выгодные рубежи", в ведомстве не уточнили.

Когда российским войскам пришлось отступать из Харьковской области, оставив Балаклею, Купянск, Изюм и ряд других населенных пунктов, в министерстве обороны это назвали операцией "по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск" в самопровозглашенную ДНР.

Когда российские войска покидали территорию Киевской, Сумской и Черниговской областей, а также остров Змеиный, в оборонном ведомстве говорили о "шагах доброй воли".

Рамзан Кадыров обвинил командующего Центрального военного округа в отступлении российских войск из Лимана

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответственность за отступление российских войск из Лимана несет командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.

"Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, - написал Кадыров в своем телеграм-канале. - Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа".

По словам Кадырова, командующий ЦВО "выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов". Глава Чечни утверждает, что его предупреждали о возможном провале на этом участке фронта, а он сам говорил об этом с главой российского генштаба Валерием Герасимовым, но "генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление".

"Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории, - описал дальнейшее развитие событий Кадыров. - Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор".