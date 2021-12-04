В своем последнем видеоподкасте на посту главы правительства ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) еще раз предупредила жителей Германии о предстоящих трудных неделях в связи с пандемией COVID-19 и призвала к совместным усилиям. "В разгаре четвертой волны пандемии мы оказались в очень серьезной ситуации, в некоторых частях нашей страны ее можно назвать не иначе как драматической", - указала и.о. канцлера в субботу, 4 декабря, призвав сограждан делать прививки.

"Неважно, первая ли это вакцинация или повторная. Помогает каждая прививка, - подчеркнула Меркель. - Максимально возможный уровень вакцинации поможет нам всем как стране преодолеть пандемию". Она упомянула о том, что лечение тяжелобольных пациентов приходится переносить из-за переполненных отделений интенсивной терапии и об "ужасающе большом количестве людей, которым вирус стоил жизни".

"К сожалению, нас ждут еще несколько трудных недель, которые мы сможем преодолеть только совместными усилиями", - сказала и.о. канцлера. В то же время Меркель поблагодарила всех, кто в "эти трудные времена" проявил благоразумие и придерживался правил: "Вы составляете подавляющее большинство в нашей стране".

По собственным подсчетам самой Ангелы Меркель, с июня 2006 года она более 600 раз обращалась к народу Германии в своем видеоподкасте. В среду, 8 декабря, бундестаг должен избрать Олафа Шольца ее преемником на посту германского канцлера.

Глава врачебной палаты за обязательную вакцинацию, но против принудительной

Президент Федеральной врачебной палаты (BÄK) Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt) выступает за обязательную вакцинацию, но предостерегает от принуждения к ней. "Мы говорим об обязательной вакцинации, а не о принудительной. Никого нельзя принудительно вакцинировать", - заявил он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung. Однако, по его мнению, те, кто не подчиняется обязательной вакцинации, должны ожидать заметных ограничений на участие в общественной и коммерческой жизни.

Статистика распространения коронавируса в ФРГ

За последние сутки в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, зафиксировано 64 510 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество зарегистрированных с начала пандемии случаев заражения составляет более 6 миллионов. 378 пациентов скончались за минувшие 24 часа. Семидневный показатель заражаемости коронавирусом SARS-CoV-2 несколько вырос: до 442,7 на 100 тысяч населения (накануне он составлял 442,1).

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тысяч жителей в течение семи дней по состоянию на 3 декабря составляло 5,52. В середине ноября власти Германии признали этот показатель важнейшим критерием для введения антикоронавирусных ограничений. Максимальной величины за все время пандемии - около 15,5 на 100 тысяч населения - семидневный коэффициент загруженности клиник достиг в рождественский период 2020 года.