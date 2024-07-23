2024.07.23 13:10

В Сумской области от российского авиаудара пострадала инфраструктура

 
Радио Свобода
Война в Украине
Война в Украине
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Российские военные в ночь на понедельник атаковали Украину восемью ударными беспилотниками типа „Шахед“, а также управляемой авиационной ракетой Х-69. Об этом говорится в утренней сводке Воздушных сил ВСУ.

Сбито семь беспилотников, ракета, как утверждают украинские военные, не достигла своей цели.

Под российским ударом оказалась Сумская область, в частности объекты критической инфраструктуры Шосткинской общины, сообщала областная военная администрация. Оперативные службы занимаются ликвидацией последствий атаки. По предварительным данным, погибших в результате удара нет.

В понедельник Сумскую область обстреливали 29 раз, при этом только на Великописаревскую общину было сброшено 17 мин.

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Радио Свобода
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