В начале недели "Силы быстрой поддержки" объявили мобилизацию, военные назвали эти действия незаконными. Как передаёт агентство Reuters, в Хартуме и пригородах слышны выстрелы.

"Силы быстрой поддержки" объявили, что военные окружили одну из их баз и открыли огонь из тяжёлых вооружений. Они назвали случившееся "грубым нападением", которое "должно быть осуждено". Организация утверждает, что заняла аэропорты Хартума, города Эль-Обейд на западе и Мероэ на севере Судана.

Армия заявляет, что была атакована "Силами быстрой поддержки" в нескольких регионах страны. Организация обвиняет в том же армию. Сообщается, что по штабу "Сил" в Хартуме был нанесён авиаудар. Число погибших в результате столкновений пока не известно, в аэропорту Хартума два человека убиты в результате попадания снаряда в гражданский самолёт.

"Силы быстрой поддержки" в 2019 году поддержали военный переворот, в результате которого был отстранён от власти авторитарный президент Судана Омар аль-Башир. В 2021 году организация, в которой состоит около 100 тысяч человек, поддержала второй военный переворот, отложивший передачу власти гражданской администрации.

Руководитель организации Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) занимает пост заместителя председателя правящего страной Суверенного совета. Он заявлял, что сожалеет о перевороте 2021 года, и выступил за переход власти к гражданской администрации.

Армия и гражданские чиновники в свою очередь требуют, чтобы "Силы быстрой поддержки" были включены в состав вооружённых сил. Переговоры об этом должны были закончится к 1 апреля, однако запланированное подписание соглашения было перенесено на неопределённый срок.

Посольство России в субботу рекомендовало российским гражданам оставаться дома и не подходить к окнам. Там сообщают, что бои в столице идут у президентского дворца, главного армейского командования, аэропорта, центрального рынка, а также вблизи военных баз на юге города.

В 2022 году Дагало посещал Москву и высказывался в поддержку строительства российской военной базы на Красном море. Строительство базы было согласовано Омаром аль-Баширом незадолго до переворота 2019 года.

В Судане действует российская группировка ЧВК "Вагнер". Она обучала местных военных. Сотруднику связанной с ней компании по добыче золота на этой неделе было предъявлено обвинение в контрабанде.