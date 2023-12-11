В Стокгольме в следующем году могут появиться "летающие" паромы

 
rus.delfi.ee
ФОТО: Scanpix

В Стокгольме тестируют „летающие“ паромы. Ввести в эксплуатацию их могут уже в следующем году.

Паромы от компании Candela Technology работают по принципу судов с подводными крыльями. Последние способны поднимать корабль над водой при достижении определенной скорости. Это позволяет не создавать шума и волн. К тому же, используют такие суда электричество, а значит, выходят они более экологичными, сообщает портал 34travel.me.


„Летающие“ паромы хотят сделать частью общественного транспорта Стокгольма. Они смогут перевозить до 30 пассажиров по каналам и рекам.

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