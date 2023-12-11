В Стокгольме и Осло вручены Нобелевские премии

Лауреатом премии по литературе стал норвежский писатель Юн Фоссе за новаторские пьесы и прозу.

Премия по химии присуждена Алексею Екимову, Луису Брюсу и Мунги Бавенди за открытие и синтез квантовых точек.

Премию по медицине получили Каталин Карико и Дрю Вайсман за разработку мРНК-вакцин против COVID-19.

Премия по физике была вручена ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анн Л'Юилье за создание методов, позволяющих изучать поведение электронов в веществе.

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий 2023 года по физике, химии, медицине, литературе и экономике.

После вручения наград лауреаты, гости, члены королевской семьи и правительства, представители научной, деловой и культурной элиты отправились на традиционный банкет в ратушу Стокгольма.

Ранее 10 декабря в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира.

В этом году она была присуждена, отбывающей заключение в Тегеранской тюрьме, иранской правозащитнице Наргес Мохаммади "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".