В Стокгольме двое мужчин пытались вновь сжечь Коран

Как ранее сообщало шведское агентство TT, акцию устроили те же люди, что в конце июня в первый день исламского праздника Курбан-байрам сжигали Коран возле мечети в Стокгольме. Один из них беженец из Ирака, мусульманин Салван Момика.

Министерство иностранных дел Швеции тогда резко раскритиковало акцию, назвав ее исламофобской. "Мы решительно осуждаем эти действия, которые никоим образом не отражают точку зрения шведского правительства", - заявили в ведомстве. В январе у турецкого посольства в шведской столице аналогичную акцию, собравшую около 100 человек, провели ультраправые активисты. Она вызвала критику в исламском мире и обострила отношения между Швецией и Турцией, которая пока официально не одобрила вступление североевропейского королевства в НАТО.