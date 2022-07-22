В Стамбуле подписано соглашение о вывозе украинского зерна по морю

Представители Украины и России подписали 2 отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами соглашений.

Со стороны Украины соглашение подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков, со стороны России - министр обороны Сергей Шойгу. Свои подписи под соглашениями поставили также президент Турции Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Согласно подписанным документам, в Чёрном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Россия блокировала их с начала войны 24 февраля.

Обе стороны гарантируют прекращение огня на маршруте прохода грузовых судов. Также маршрут будет разминирован. За погрузкой зерна будут наблдать команды, состоящие из представителей Украины, Турции и ООН. Сопровождать суда будут только корабли украинского флота.

Военно-морские силы Турции совместно с наблюдателями Координационного центра в Стамбуле должны проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты. Так хотят устранить опасения России, что эти суда якобы могут использовать для перевозки западного оружия. Проверки будут осуществляться в территориальных водах Турции.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в комментарии Би-би-си выразил надежду, что первые грузовые суда смогут выйти из Одессы уже на следующей неделе. Сейчас в одесских элеваторах ожидают отправки около 20 млн тонн зерна.

После начала войны объем украинских грузоперевозок по Черному морю сократился на 95%. Подходы к портам заминированы. Несколько портов, в том числе все порты на Азовском море, сейчас контролируются Россией.

13 июля в Стамбуле состоялась четырехсторонняя встреча касательно разблокирования экспорта украинского зерна. Тогда делегации из Украины, России, ООН и Турции договорились о создании координационного центра в Стамбуле.

Из-за войны в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.