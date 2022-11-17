Решение об этом было принято в Стамбуле, гарантами реализации инициативы, по его словам, остались ООН и Турция.
Кроме того, Украина официально обратилась к партнерам с предложением продлить инициативу минимум на год и добавить к ней порт Николаева, и ожидает ответа, добавил министр.
С 1 августа Украина в рамках инициативы по безопасной транспортировке сельхозпродукции через Черное море экспортировала более 11 млн тонн сельхозпродукции в 38 стран.
Это значительная сумма, но недостаточно - "нужно использовать весь экспортный потенциал наших портов, чтобы мир быстро получил необходимые поставки", отметил украинский министр.
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