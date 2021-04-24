Результаты санкций, которые Соединенные Штаты ввели в отношении России, "достаточно близки" к тому, на что Вашингтон рассчитывал, прибегая к данной мере. Такое мнение высказал в пятницу, 23 апреля, заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх, имея в виду ослабление напряженности на границе с Украиной.

"Наша цель заключалась в том, чтобы действовать пропорционально, быть адресными в нашем подходе и сигнализировать, что наши действия будут иметь для России гораздо большую цену, если она продолжит или обострит свою линию поведения", - подчеркнул Сингх. "До сих пор результаты были довольно близки к тому, на что мы рассчитывали", - добавил он.

Санкции - часть более широкой стратегии Байдена

В российском оборонном ведомстве 23 апреля сообщили, что воинские подразделения, дислоцированные, в частности, в районе восточной границы Украины, уже "осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации".

Как уточняет агентство Reuters, санкции - это часть более широкой стратегии администрации Джозефа Байдена по налаживанию отношений с Москвой, которые заметно ухудшились после занятия демократом поста президента США в январе.

"Это - просто инструмент, который может продвинуть стратегию, в данном случае создавая рычаги воздействия на дипломатический процесс", - подчеркнул Сингх. "В ситуации с Россией цель этого процесса заключается в выстраивании более

стабильных и предсказуемых отношений", - уверен он.

Новые санкции США в отношении России

Вашингтон увязал ограничительные действия с подрывом Москвой свободных и справедливых выборов, а также демократических институтов в США и странах-союзниках, участием в кибертеррористической деятельности против Соединенных Штатов и их партнеров. Кроме того, поводом для санкций стало "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства", "экстерриториальные действия в отношении диссидентов или журналистов".

Наконец, Вашингтон возложил на Москву вину за подрыв безопасности в странах и регионах, имеющих важное значение для нацбезопасности США, за нарушение общепризнанных принципов международного права, в том числе принципа уважения территориальной целостности государств.

Под новые ограничительные меры Соединенных Штатов подпали 16 организаций и 16 физических лиц. В их числе - первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, уже находящийся под утвержденными ранее санкциями, и компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают близкой к Кремлю персоной.

Вашингтон также принял решение выслать 10 российских дипломатов, работавших в посольстве РФ.

На этом фоне американского послав РФ Джона Салливана вызвали на встречу с помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для "серьезных консультаций". Несмотря на изначальное нежелание, дипломат все же решил уехать в США, чтобы вновь прибыть в Москву в ближайшие недели. Между тем временного поверенного в делах России в США Сергея Кошелева вызвали в американский Госдепартамент.