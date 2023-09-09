В США застреливший водителя полицейский сдался властям

В США расследуют эпизод со стрельбой полицейского по водителю легкового автомобиля в Филадельфии. Застреливший 27-летнего мужчину сотрудник полиции в пятницу, 8 сентября, сдался властям. Он предстанет перед судом, среди прочего, по обвинению в непредумышленном убийстве и притеснении со стороны должностного лица, заявил прокурор.

Прокуратура Филадельфии обнародовала видеозапись трагического инцидента, случившегося в середине августа. В ролике, в частности, видно, как сотрудник правоохранительных органов выходит из служебного автомобиля, подбегает к автомобилю, за рулем которого находится молодой человек, и несколько раз стреляет в него через окно водительской двери.

Полиция говорила о нападении с ножом

Транспортное средство привлекло внимание полиции своими безрассудными маневрами, объяснили в ведомстве. Изначально полиция утверждала, что мужчина был застрелен не в автомобиле и, кроме того, напал с ножом на стражей порядка.