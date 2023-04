В США задержали предполагаемого виновника крупнейшей утечки секретных данных

Предполагается, что гвардейцу предъявят обвинения в незаконном изъятии, хранении и передаче секретной информации, касающейся национальной безопасности.

Гвардейцу грозит лишение свободы на десятки лет. Как полагает The New York Times, каждый секретный документ, опубликованный гвардейцем, будет фигурировать в деле как отдельный пункт обвинения, по каждому из которых ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Сколько всего документов содержит утечка, точно неизвестно. Агентство Reuters изучило более 50 секретных документов, но предполагает, что всего их могло быть обнародовано больше сотни.

Тейшейра публиковал многочисленные секретные документы в закрытом чате на популярной у геймеров платформе Discord, сообщали западные СМИ. По их данным, первоисточником утечки стала группа с названием Thug Shaker Central, куда входили 20–30 человек, «объединенные интересом к оружию, военному снаряжению и богу». Тейшейра писал в чат под ником OG и считался неформальным лидером группы. В конце 2022 года он начал публиковать в Thug Shaker Central дословные расшифровки секретных разведывательных документов, поясняя детали другим участникам. Со временем он стал выкладывать фотографии документов, которые в итоге и попали в открытый доступ.

Участники чата отказались раскрыть источник утечки, но журналисты вычислили его по цифровым следам. Перед тем как имя подозреваемого назвал Минюст США, его раскрыла The New York Times. Журналисты проанализировали снимки секретных документов, куда попали предметы мебели и детали интерьера дома предполагаемого источника. Они совпали с обстановкой дома Тейшейры на фотографиях, опубликованных в соцсетях. Кроме того, The New York Times удалось связать гвардейца с другими членами Thug Shaker Central через его гейминговый профиль и другие данные в интернете.

A pic of Jack Teixeira he posted on social media - released by the NYT pic.twitter.com/IGZGUnN2Wb — Michael A. Horowitz (@michaelh992) April 13, 2023

Как именно секретные документы попали к Тейшейре, неизвестно. По данным The New York Times, подозреваемый служил в звании рядового в разведывательном подразделении военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе. Издание сомневается, что у него мог быть доступ к засекреченной информации уровня «слитых» документов. Чиновники из правительства США, имеющие допуск к секретным данным, зачастую получают такие документы по электронной почте, рассказал один из них The New York Times. Он предположил, что такие письма могут автоматически пересылаться другим людям.

Нынешняя утечка секретных документов американских военных и разведки стала одной из крупнейших за последние годы. Журналисты обратили внимание на опубликованные в интернете данные в начале апреля. Утечка содержит информацию о войне в Украине, в том числе сведения о состоянии украинской армии, оценки США о возможности контрнаступления ВСУ, а также аналитику разведки «непредвиденных сценарии» развития войны, в том числе «удара Украины по Кремлю». Кроме того, в сеть утекли документы с информацией по Китаю, Ирану, Южной Корее, Израилю и другим странам, что поставило под угрозу отношения США с союзниками и партнерами. При этом эксперты отмечали, что часть документов была отредактирована. После утечки Минюст США начал расследование случившегося.

Financial Times назвала утечку секретных документов США крупнейшей с 2013 года, когда подрядчик Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден передал журналистам секретные документы о системах слежки за переговорами. Агентство Reuters сравнивало ее с утечкой документов на WikiLeaks в том же 2013 году. The Guardian отмечала, что нынешняя публикация десятков секретных документов стала «самым серьезным разрывом в системе национальной безопасности Вашингтона за многие годы».