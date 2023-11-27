В США задержали подозреваемого в нападении на трех палестинцев

По данным CNN, в понедельник утром был арестован подозреваемый в стрельбе по трём студентам палестинского происхождения в Берлингтоне, штат Вермонт. Полиция расследует инцидент как предполагаемое преступление на почве ненависти.
По информации полиции Берлингтона, в субботу вечером мужчина, вооруженный пистолетом, открыл стрельбу и ранил троих человек на улице возле Университета Вермонта, после чего скрылся. CNN сообщает, что в воскресенье днём был арестован подозреваемый, 48-летний Джейсон Итон. Полиция Берлингтона и канцелярия мэра не ответили на запрос "Рейтер" о комментарии по поводу ареста.
Двое из пострадавших являются гражданами США, а третий - постоянным резидентом США, всем им по 20 лет, сообщила полиция. Во время атаки двое мужчин были одеты в кефию, традиционный чёрно-белый клетчатый шарф, традиционный головной убор народов Ближнего Востока, сообщили в полиции.
По данным Института понимания Ближнего Востока, некоммерческой пропалестинской организации, жертвы говорили на арабском языке в момент нападения. По словам свидетелей, нападавший открыл огонь по трем мужчинам после того, как начал кричать и домогаться их. Полиция сообщает, что он произвёл четыре выстрела, не произнеся ни слова.
Стрельба произошла на фоне участившихся антиисламских и антисемитских инцидентов, о которых сообщается по всей территории Соединённых Штатов после того, как 7 октября на Ближнем Востоке вспыхнула волна насилия между Израилем и палестинцами.
"В такой напряжённый момент никто не может смотреть на этот инцидент и не подозревать, что он мог быть мотивирован ненавистью", - сказал ранее шеф полиции Берлингтона Джон Мурад.
"Тот факт, что стрельба могла быть мотивирована ненавистью, поражает, и полиция приоритетно рассматривает эту возможность", - сказал мэр Миро Вайнбергер.
Семьи жертв ранее в тот же день выпустили совместное заявление, в котором призвали власти расследовать стрельбу как преступление на почве ненависти, как и Американо-арабский комитет по борьбе с дискриминацией, американская правозащитная группа.
"Мы сталкиваемся с беспрецедентным всплеском антиарабских и антипалестинских настроений, и это очередной пример того, как ненависть обращается в насилие", - сказал исполнительный директор ADC Абед Айюб.
Семьи назвали имена жертв: Хишама Авартани, студента Университета Брауна в Род-Айленде; Киннана Абделя Хамида, студента колледжа Хаверфорд в Пенсильвании; и Тахсина Ахмеда, студента Тринити-колледжа в Коннектикуте. Все трое являются выпускниками частной квакерской средней школы Рамаллах в Западном берегу, сообщили семьи.
Двое студентов приехали в гости к семье третьего студента в Берлингтоне на праздник Благодарения.
Полиция сообщает, что в воскресенье все трое оставались под медицинским уходом, двое с огнестрельными ранениями и один с ранением в нижние конечности. "Двое находятся в стабильном состоянии, а один получил гораздо более серьёзные травмы", - сказали в полиции.