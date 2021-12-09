В США допущен к применению медикамент с синтетическими антителами коронавируса SARS-CoV-2. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в среду, 8 декабря, выдало экстренное разрешение на использование препарата Evusheld, разработанного компанией AstraZeneca.

В FDA предупредили, что данный препарат не является альтернативой для людей, которым рекомендована прививка от SARS-CoV-2. Он предназначен для людей с ослабленной иммунной системой и тех, кто не может быть привит по медицинским причинам или из-за сильной аллергии. Evusheld можно давать пациентам в возрасте от 12 лет.

Evusheld содержит комбинацию из двух видов синтетических антител, которые вводятся путем двух инъекций друг за другом. Эти антитела помогают иммунной системе бороться с коронавирусом, атакуя спайковый белок, позволяющий вирусу внедряться в клетки. По данным FDA, данный медикамент защищает от заражения коронавирусом в течение полугода. Его не могут использовать уже инфицированные пациенты.