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Препарат Evusheld разработан компанией AstraZeneca. Он предназначен для людей с ослабленным иммунитетом, которые не могут сделать прививку от коронавируса.
Astrazeneca
Astrazeneca
© Scanpix

В США допущен к применению медикамент с синтетическими антителами коронавируса SARS-CoV-2. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в среду, 8 декабря, выдало экстренное разрешение на использование препарата Evusheld, разработанного компанией AstraZeneca.

В FDA предупредили, что данный препарат не является альтернативой для людей, которым рекомендована прививка от SARS-CoV-2. Он предназначен для людей с ослабленной иммунной системой и тех, кто не может быть привит по медицинским причинам или из-за сильной аллергии. Evusheld можно давать пациентам в возрасте от 12 лет.

Evusheld содержит комбинацию из двух видов синтетических антител, которые вводятся путем двух инъекций друг за другом. Эти антитела помогают иммунной системе бороться с коронавирусом, атакуя спайковый белок, позволяющий вирусу внедряться в клетки. По данным FDA, данный медикамент защищает от заражения коронавирусом в течение полугода. Его не могут использовать уже инфицированные пациенты.

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Deutsche Welle
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