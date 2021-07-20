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Суд в США приговорил жителя Флориды Пола Ходжкинса к восьми месяцам тюрьмы по делу о штурме Капитолия 6 января этого года, передает "Би-би-си". Во время штурма мужчина зашел в здание и делал селфи в зале заседания Сената.
Kapitolijaus puolimas
Kapitolijaus puolimas
© Reuters / Scanpix

Как пишет портал телеканала "Дождь", После освобождения Ходжкинс будет еще два года находиться под судебным надзором. Также его обязали выплатить штраф в размере двух тысяч долларов в качестве компенсации ущерба.


Обвинение просило для Ходжкинса 18 месяцев заключения, подчеркивая, что мужчина "поспособствовал коллективной угрозе демократии". При этом он не уничтожал собственность и не применял насилие, признавали в прокуратуре.

38-летний житель Флориды назвал свое участие в штурме Капитолия глупым решением. Он полностью признал вину в воспрепятствовании официальному процессу — утверждению избрания Джо Байдена президентом США.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где в тот момент Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский, еще около 50 были госпитализированы. Фигурантами различных дел, связанных со штурмом, являются больше 500 человек, многие из которых публиковали фотографии из захваченного здания в соцсетях.

В июне был вынесен первый приговор — 49-летнюю участницу штурма Анну Морган-Ллойд осудили на три года условно и 120 часов общественных работ.

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Телеканал "Дождь"
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