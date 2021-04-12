В США вспыхнули новые протесты после гибели афроамериканца

Сотни людей собрались возле полицейского участка в районе Бруклин-Сентер к северо-западу от Миннеаполиса, чтобы выразить возмущение в связи с гибелью 20-летнего Донти Райта.
Для разгона протестующих полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Не менее двух человек были ранены резиновыми пулями. Некоторые протестующие забрасывали камнями полицейские автомобили. Мэр Бруклин-Сентера Майк Элиотт призвали обе стороны проявлять сдержанность.
Гибель Донти Райта
По версии полиции Бруклин-Сентера, полицейские днем 11 апреля остановили автомобиль, водитель которого подлежал задержанию на основании ордера. Донти Райт, при попытке стражей порядка задержать его, вновь сел в автомобиль и попытался скрыться. Полицейский ранил Райта выстрелом, однако автомобиль продолжал движение еще несколько кварталов, пока не врезался в другую машину.
Донти Райт скончался на месте происшествия. Находившаяся в автомобиле женщина получила травмы, не представляющие угрозы для жизни.
Инцидент с Донти Райтом произошел неподалеку от места, где сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен в мае 2020 года на протяжении почти десяти минут душил коленом афроамериканца Джорджа Флойда. Гибель Флойда вызвала массовые протесты против расизма и полицейского насилия по всем США. Шовен в настоящее время находится под судом по обвинению в убийстве.
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