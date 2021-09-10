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Президент США Джо Байден в четверг, 9 сентября, представил план дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса. Этот план предусматривает ужесточение наказания для нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Сумма штрафа увеличится вдвое. На первый раз нарушителя накажут штрафом от 500 долларов, за повторные нарушения — до 3000 долларов.
В США вдвое увеличили штрафы за отказ носить маску
© Zuma Press / Scanpix

Байден объявил, что уже подписал либо вскоре подпишет указы об обязательной вакцинации всех госслужащих и подрядчиков администрации США. Кроме того, власти страны предписывают компаниям, в которых работает более 100 человек, провести вакцинацию или обеспечить еженедельное тестирование своим сотрудникам.

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Глава Белого дома подчеркнул, что его терпимому отношению к непривитым "приходит конец". "Мое обращение к невакцинированным американцам таково: чего еще ждать, что еще вам нужно увидеть? Мы сделали вакцинацию бесплатной, безопасной и удобной", — заявил Байден.

В США более 25 процентов населения страны — то есть более 80 млн человек — еще не прошли вакцинацию от коронавируса.

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Deutsche Welle
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