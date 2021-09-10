В США вдвое увеличили штрафы за отказ носить маску

Байден объявил, что уже подписал либо вскоре подпишет указы об обязательной вакцинации всех госслужащих и подрядчиков администрации США. Кроме того, власти страны предписывают компаниям, в которых работает более 100 человек, провести вакцинацию или обеспечить еженедельное тестирование своим сотрудникам.

Глава Белого дома подчеркнул, что его терпимому отношению к непривитым "приходит конец". "Мое обращение к невакцинированным американцам таково: чего еще ждать, что еще вам нужно увидеть? Мы сделали вакцинацию бесплатной, безопасной и удобной", — заявил Байден.

В США более 25 процентов населения страны — то есть более 80 млн человек — еще не прошли вакцинацию от коронавируса.