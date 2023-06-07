В результате стрельбы на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии в городе Ричмонд на востоке США погибли двое человек, еще пятеро получили ранения, сообщают телеканал CNN и агентство Reuters во вторник, 6 июня.

Стрельбу во время церемонии вручения дипломов выпускникам старшей школы открыл 19-летний молодой человек. По данным CNN, это произошло после окончания официальной части мероприятия, когда собравшиеся фотографировались с семьями на улице.

Погибли 18-летний выпускник и 36-летний мужчина. Полиция задержала нападавшего. "Мы думаем, что подозреваемый знал по крайней мере одну из жертв", — сказал временно исполняющий обязанности начальника городской полиции Рик Эдвардс.