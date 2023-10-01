В США утвердили временный бюджет, не включающий помощь Киеву. Как так вышло?

Если окончательное, а не временное соглашение не будет достигнуто, случится четвертый за последнее десятилетие шатдаун — так в Америке называют прекращение финансирования бюджетников. Он перекроет финансирование госуправления, или около 25% всех трат бюджета. Ни социальные выплаты, ни возможность выпускать и рефинансировать долг при этом не ограничиваются.

Временный бюджет не отвел, а лишь отложил угрозу шатдауна. Политики и эксперты уверены, что в итоге все разрешится, как это традиционно бывает, а ущерб для экономики будет минимальным.

Байден призвал Конгресс немедленно утвердить дополнительный бюджет помощи Украине. Лидеры оппозиционных фракций республиканцев в обеих палатах сказали, что большинство их однопартийцев полны решимости продолжить экономическую и военную помощь Киеву. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти добавил, что ожидает принятия закона до конца года.

Еще утром в субботу 15-й за 42 года шатдаун казался неизбежным. Но контролируемый демократами Сенат в итоге принял согласованный с нижней Палатой представителей компромиссный закон, и президент-демократ Джо Байден успел подписать его до полуночи.

Шатдаун — обычное дело в США. Оппозиция часто превращает рутинное бюджетное голосование в политический торг, чтобы вынудить своих противников в Белом доме пойти на уступки.

На этот раз сторонники Дональда Трампа из числа республиканских ультрас требуют обуздать миграцию и урезать госрасходы. Президент-демократ Джо Байден и его однопартийцы в Сенате называют замах оппонентов неприемлемым.

Однако угроза этого шатдауна легла на старые дрожжи, да еще и в преддверии выборного 2024 года, что делает рутинный скандал особенным.

Доверие к Америке подорвано

Конгресс уже второй раз в этом году ставит на карту платежеспособность правительства.

Весной угроза была даже серьезнее: Америка оказалась перед лицом первого в ее истории дефолта. Тогда республиканцы не давали правительству демократов наращивать госдолг, и все могло закончиться мировым финансовым кризисом.

С дефолтом всё разрешилось в последний момент, но не без последствий.