Федеральный прокурор рекомендовал суду наказать Маккойи 15-летним сроком лишения свободы.

Судья назвал 25-летнего Маккойи выразителем всего самого опасного и отвратительного, что выплеснулось наружу при нападении 6 января 2021 года. "Ваши действия стали одним из наиболее вопиющих преступлений, совершённых в тот тёмный день", сказал судья МакФаден.

Маккойи, житель Риджфилда, штат Коннектикут, признался, что испытывает стыд за присоединение к сторонником тогдашнего президента Дональда Трампа, которые подняли руку на Капитолий. "Я приношу извинения за своё поведение, я вёл себя менее всего как гражданин и был в тот день больше похож на животное", сказал Маккойи.

Вынесенный ему приговор - 90 месяцев тюрьмы - стал вторым суровым наказанием в отношении обвиняемых по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Такой же приговор был оглашён другому нападавшему по имени Альбукерк Коспер Хед, жителю штата Теннесси, который применил силу к полицейскому Майклу Фэнону, чтобы втащить стража порядка в толпу нападавших.