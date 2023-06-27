27 июня 2023 г. 09:41

В США уборщик случайно уничтожил 25 лет исследований, отключив издававший назойливые звуки аппарат

 
snob.ru
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

В лаборатории Политехнического института Ренсселера в США одна из морозильных камер требовала починки и издавала напоминающий об этом звуковой сигнал. Уборщик компании Daigle Cleaning Services попытался избавиться от назойливого звука и случайно уничтожил 25 лет исследований, отключив аппарат. Институт оценил ущерб в 1 млн долларов и подал на клининговую компанию в суд.

Внутри камеры находились клеточные культуры, образцы и другие результаты исследований при температуре -44°C. Сотрудники лаборатории знали о неполадке и ожидали ремонта морозильной камеры. Для уборщиков была повешена табличка: «Здесь не требуется уборка», но это не помогло избежать трагедии.

На следующий день после уборки исследователи заметили, что температура в камере составляла всего -3,5°C. Несмотря на попытки спасти образцы, большинство уже было повреждено или уничтожено. Восстановить их невозможно: исследование придется начинать заново.

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snob.ru
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