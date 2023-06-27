В США уборщик случайно уничтожил 25 лет исследований, отключив издававший назойливые звуки аппарат

Внутри камеры находились клеточные культуры, образцы и другие результаты исследований при температуре -44°C. Сотрудники лаборатории знали о неполадке и ожидали ремонта морозильной камеры. Для уборщиков была повешена табличка: «Здесь не требуется уборка», но это не помогло избежать трагедии.
На следующий день после уборки исследователи заметили, что температура в камере составляла всего -3,5°C. Несмотря на попытки спасти образцы, большинство уже было повреждено или уничтожено. Восстановить их невозможно: исследование придется начинать заново.