В США уборщик случайно уничтожил 25 лет исследований, отключив издававший назойливые звуки аппарат

В лаборатории Политехнического института Ренсселера в США одна из морозильных камер требовала починки и издавала напоминающий об этом звуковой сигнал. Уборщик компании Daigle Cleaning Services попытался избавиться от назойливого звука и случайно уничтожил 25 лет исследований, отключив аппарат. Институт оценил ущерб в 1 млн долларов и подал на клининговую компанию в суд.