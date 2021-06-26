В США убийца Джорджа Флойда получил 22,5 года тюрьмы

Бывшего полицейского Дерека Шовина приговорили к 22 с половиной годам лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Приговор по делу, которое год назад потрясло Америку и вызвало крупнейшие демонстрации против расизма, был вынесен вечером в пятницу, 25 июня.

"Приговор не основывается на эмоциях или сочувствии", - подчеркнул судья Питер Кэхилл при оглашении меры пресечения в суде Миннеаполиса. Он также добавил, что решение основано не на публичном мнении, а на требованиях закона и на конкретных фактах по этому делу. Прокуратура ранее требовала для Шовина 30 лет тюремного заключения.

Перед оглашением приговора за убийство второй степени обвиняемый Дерек Шовин сделал короткое заявление в суде, в том числе впервые напрямую обратившись к стороне обвинения. "Я хочу выразить свои соболезнования семье Флойда", - сказал он.

Адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп приветствовал приговор как "исторический шаг" на пути к расовому примирению. "Этот исторический приговор на один шаг приближает семью Флойда и нашу нацию к исцелению", - заметил он.

Убийство Джорджа Флойда

Джордж Флойд погиб при задержании в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. По данным следствия, служащий полиции Дерек Шовин на протяжении почти девяти минут душил его коленом при задержании. Гибель Флойда получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев и вызвала массовые протесты против расизма и полицейского насилия в США и многих других странах.