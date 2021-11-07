Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана в субботу, 6 ноября, приостановил действие требования Минтруда США, согласно которому сотрудники компаний, где заняты 100 или более человек, обязаны сделать прививку от COVID-19 или как минимум раз в неделю сдавать тест на коронавирус. Таким образом, суд удовлетворил совместную жалобу ряда компаний, а также прокуратур штатов Техас, Луизиана, Миссисипи, Южная Каролина и Юта.

При этом суд мотивировал свое решение опасениями по поводу законности указанной меры и ее соответствия конституции.

Меры властей США по обязательной вакцинации охватят 100 млн человек

О требовании министерства труда США по поводу обязательной вакцинации или еженедельного тестирования сотрудников крупных компаний Белый дом сообщил 4 ноября. Оно должно было вступить в силу 4 января 2022 года. Однако инициативу раскритиковали губернаторы-республиканцы, утверждающие, что федеральное правительство в Вашингтоне превысило свои полномочия.

4 ноября Минздрав США также издал распоряжение об обязательной вакцинации медработников. По данным Белого дома, обе вышеназванные меры охватят суммарно 100 млн человек, или две трети от работающего населения Соединенных Штатов.

По официальной статистике, с начала пандемии в США скончались свыше 750 000 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.