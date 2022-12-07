Также Вашингтон планирует добиваться того, чтобы исключить Россию из международных организаций, в том числе из "Большой двадцатки", а также ввести вторичные санкции за участие в золотовалютных операциях с РФ.
Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Общая сумма составляет 847,3 миллиарда долларов, из них 800 миллионов долларов для Украины.
"Наращивание помощи Украине и НАТО. Проект расширяет и модифицирует инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных 800 млн долларов помощи в 2023 финансовом году", - говорится в проекте оборонного бюджета США.
Отмечается, что общая сумма прямой военной помощи Украине составляет 19,3 миллиарда долларов.
Кроме того, в бюджете предусмотрены 6 миллиардов долларов для сдерживания Российской Федерации в Европе и 11,5 миллиарда долларов для сдерживания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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