Помимо приостановления действия лимита до 1 января 2025 года, соглашение ограничит расходы на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией ковида, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты. Байден должен подписать его до 5 июня - в этот день Минфин исчерпает имеющиеся ресурсы для выполнения обязательств и наступит дефолт, предупреждала глава ведомства Джанет Йеллен.
Текущий уровень госдолга в размере 31,4 трлн долларов был превышен в январе. Байден и демократы призывали конгресс повысить потолок без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие Палату представителей, отказывались одобрять его увеличение без сокращения бюджетных расходов. Компромисс был достигнут в ходе напряженных переговоров.
Президент США назвал одобрение законопроекта "большой победой" для экономики страны и американского народа, а также демонстрацией того, что "Америка - это нация, которая платит по счетам и выполняет свои обязательства".
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