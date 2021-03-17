По словам доктора Гилберта, в январе беременная сотрудница системы здравоохранения за три недели до родов получила прививку вакцины Moderna, и медики решили воспользоваться этим случаем, чтобы выяснить, могут ли антитела передаваться от матери к ребенку.
Сразу после рождения они взяли анализ крови из пуповины и обнаружили у младенца антитела, которые могли попасть к нему только от матери.
Более того, эти антитела выработались исключительно в результате вакцинации, поскольку еще до родов анализы матери на коронавирус дали отрицательный результат, то есть антитела не могли выработаться у нее в крови естественным путем в ходе борьбы организма с коронавирусом.
Врачи надеются, что их открытие послужит поводом для дальнейшего изучения преимуществ материнской вакцинации, которая, как выясняется, может обеспечить новорожденным защиту от коронавируса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве снова планируют изменение условий карантина – возвращение детей в школы и сценарии для трех зон (25)
Правительство Литвы 17 марта намерено обсудить план...
В вывезенном из Клайпеды контейнере – оборудование для производства оружия массового уничтожения (15)
В 2018 году Беларусь переправила в Саудовскую Аравию...
Владелец сети Norfa: были моменты, когда думал, что нашей компании пришел конец (15)
Дайнюс Дундулис начал свой бизнес в Литве 20 лет назад....
Президент Литвы раскритиковал решение главы Минздрава: это нанесло ущерб имиджу вакцины (10)
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что...
Коронавирус в Литве: 570 новых случаев, скончались 8 человек (12)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 570 новых случаев...