Если решения так и не будет найдено, что госслужащим придется либо уходить в принудительные отпуска, либо работать без жалованья. В зависимости от продолжительности шатдауна некоторые госуслуги и платежи могут быть приостановлены. В США шатдауны — обычное явление, но администрация президента Джо Байдена намерена всеми силами предотвратить подобную ситуацию.
Угроза дефолта
Палата представителей Конгресса США голосами демократов приняла на прошлой неделе законопроект о временном финансировании работы госучреждений, однако в Сенате республиканцы теперь заблокировали его. Они недовольны тем, что законопроект предусматривает повышение лимита госдолга.
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что без этой меры страна уже в октябре окажется под угрозой дефолта, что, по ее словам, может привести к "историческому финансовому кризису" и "экономической катастрофе".
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