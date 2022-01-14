В США разрабатывают "супервакцину" от всех возможных вариантов коронавируса сразу

Препарат, разработанный в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, обещает защиту не только от "Омикрона", но и от всех остальных ныне существующих вариантов коронавируса и даже - частично - от других, родственных ему инфекций.

Впрочем, эксперты к заявлениям разработчиков вакцины относятся скептически и даже высказывают сомнения по поводу возможности создания подобного препарата в принципе.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о ферритиновой вакцине SpFN, на чем основан ее принцип работы и почему ученые не слишком разделяют оптимизм военных медиков.

Лабиринт вариантов...

Вакцинация остается наиболее эффективным средством борьбы с Covid-19. Последняя статистика из штата Вашингтон, показывает, что полностью привитые люди старше 65 лет попадают в больницу примерно в 13 раз реже, чем непривитые.

Доля летальных исходов среди вакцинированных в этой возрастной группе в 15 раз меньше, чем у тех, кто по той или иной причине прививаться не стал.

Однако появление "Омикрона" довольно сильно спутало карты разработчикам вакцин. Не только тем, что этот вариант коронавируса намного чаще заражает уже привитых и переболевших, но и тем, что ученые убедились: по мере мутации вирус начинает все лучше и лучше обходить нашу иммунную защиту.

А значит, все используемые на сегодняшний день в мире вакцины будут защищать от Covid-19 все менее и менее эффективно.

В американском Национальном центре Уолтера Рида (WRAIR) уверяют, что нашли решение этой проблемы: ферритиновая вакцина SpFN уже показала отличные результаты в ходе лабораторных опытов с животными (сначала прививали мышей, потом макак) и даже прошла первую фазу клинических испытаний на людях.

Как уверяет глава отделения новых инфекционных заболеваний центра Кайвон Моджаррад, разработанный его командой препарат использует "более широкий подход" и должен обеспечить защиту (по крайней мере частичную) от всех вариантов коронавируса сразу - как уже существующих, так и возможных - тех, что могут появиться в результате еще не произошедших мутаций.

По словам Моджаррада, в результате такой прививки иммунный ответ получается "значительно более мощным, если сравнивать с другими вакцинами".

...и выход из него

Разработка SpFN (спайк-ферритиновых наночастиц) началась задолго до текущей пандемии. Изначально военные медики пытались изобрести прививку, способную защитить от предшественников нынешнего коронавируса: "атипичной пневмонии" (SARS) и Ближневосточного респираторного синдрома (MERS), а в идеале - и от их ближайших родственников, в том числе и от Sars-Cov-2.

Но как разработать вакцину от вируса, которого пока еще даже нет в природе? По словам экспертов, это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Как именно будет мутировать вирус, мы, конечно, не знаем, но можем с довольно высокой точностью предсказать, в каком направлении будет двигаться его эволюция. Какие фрагменты генома больше подвержены мутациям, а какие достаточно стабильны и остаются неизменными во всех известных вариантах.

Именно на изучении последних и сосредоточились американские военные медики.

"В качестве объекта для исследования мы берем целое вирусное семейство. Изучив какое-то свойство конкретного вируса, мы смотрим, как оно проявляется у его "ближайших родственников", - объясняет доктор Моджаррад, который называет мутировавшие варианты вируса "двоюродными братьями" оригинального штамма.

"Такой широкий подход дает нам возможность разрабатывать универсальные вакцины и другие медикаменты для профилактики и лечения заболеваний, вызываемых всем вирусным семейством", - уверяет он.

Получившийся в итоге препарат относится к так называемым белковым (или пептидным) вакцинам, когда в ходе прививки в организм попадают не способные к самостоятельному размножению фрагменты вирусного белка.

Организм подбирает к разным частям чужеродного протеина антитела подходящей формы - и таким образом сохраняет способность обезвреживать даже частично мутировавший вирус.

В России по схожей технологии производится "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским "Вектором".

Ферритиновой вакцина называется, поскольку в качестве основы, на которую насаживаются разные фрагменты шиповидного белка, используется шарообразная молекула белка ферритина.

Это распространенный протеиновый комплекс, который встречается в организме многих животных (в том числе беспозвоночных), включая и человека.

Поскольку сам ферритин производится нашими клетками и не вызывает иммунного ответа (организм к нему привычен), лейкоциты реагируют только на "подсаженные" в белок чужеродные элементы, вырабатывая нейтрализующие их антитела.

А поскольку сами эти фрагменты очень разные, то и спектр антител получается достаточно широким, чтобы обеспечить хотя бы частичную защиту и от "двоюродных братьев" вируса, которые только могут появиться в будущем.

Что думают скептики

О том, что будущая вакцина с высокой вероятностью сможет защитить от всех вариантов Sars-Cov-2, разработчики из WRAIR уверяли еще в июне 2020 года.

А в начале 2022-го объявили об успехе первой фазы клинических испытаний SpFN с участием 72 волонтеров. Полные исходные данные исследования широкой публике пока не представили: они ждут публикации в одном из медицинских журналов.

Возможно, поэтому, несмотря на бравурные реляции пресс-релизов научно-медицинского центра, экспертное сообщество, кажется, пока не разделяет оптимизма военных медиков.

Профессор Фармацевтической школы Университета Мэриленда и старший редактор Британского медицинского журнала BMJ Питер Доши говорит, что довольно скептически относится к самой идее разработки подобного препарата.

"Аналогичные заявления от разработчиков вакцины от гриппа я слышу уже даже не годами, а десятилетиями", - уверяет эксперт.

"И грипп, и Sars-Cov-2 относятся к типу быстро мутирующих РНК-вирусов, которые постоянно дают все новые и новые варианты, - объясняет он. - Так что лично у меня нет ответа на вопрос, какую часть вирусного генома можно признать достаточно стабильной и неизменной, чтобы на ее основе разработать единую вакцину, которая не будет устаревать по мере появления новых мутаций".

Это мнение разделяет и профессор доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон.

"История знает массу примеров неудавшихся вакцин и антивирусных препаратов, - напоминает он. - Изобрести что-то подобное невероятно сложно".