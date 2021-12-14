В ночь на 11 декабря торнадо сровняли с землей свечной завод в городе Мэйфилд, который из-за рождественского сезона работал круглосуточно. Только на этом предприятии, по словам губернатора, погибло восемь человек.

По данным, приведенным Беширом, один из десятков пронесшихся торнадо оставил за собой сильные разрушения на протяжении 227 миль (365 км), из них 200 миль — в Кентукки. Кроме того, пострадали штаты Миссисипи, Миссури, Арканзас, Иллинойс и Теннесси, где погибли еще по меньшей мере 14 человек, в том числе шесть сотрудников склада Amazon в Эдвардсвилле (Иллинойс).

Белый дом объявил, что президент США Джо Байден отправится в район бедствия 15 декабря, чтобы составить себе представление о масштабах разрушений. Ранее Байден назвал обрушившиеся на ряд штатов торнадо крупнейшими в истории Соединенных Штатов и заверил пострадавшие от стихии регионы в предоставлении им неограниченной помощи.