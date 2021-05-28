В США расследуют вмешательство Украины в президентские выборы

Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследует возможное вмешательство украинских чиновников в выборы президента США 2020 года, сообщила в четверг, 27 мая газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По информации издания, расследование, о котором раньше известно не было, началось в конце 2020 года в последние месяцы пребывания Дональда Трампа на посту президента.
Центральной фигурой расследования является бывший адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Обвинение изучает его поездку в Европу в 2019 году, в ходе которой тот встречался с украинскими чиновниками. Прокуратура подозревает, что украинские официальные лица, в частности, депутат Верховной рады Андрей Деркач, могли распространять через Джулиани заведомо ложные сведения в отношении Джо Байдена. По данным NYT, разведка заранее предупреждала Джулиани об этом.
В настоящее время в отношении Джулиани ведется еще одно расследование, касающееся его контрактов с украинскими бизнесменами. Бывшего адвоката Трампа подозревают в незаконном лоббировании их интересов в Белом доме. Как отмечает NYT, эти два расследования никак не связаны друг с другом.
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