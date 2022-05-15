В США прошли многотысячные протесты сторонников права на аборт

В США по всей стране в субботу, 14 мая, прошли массовые выступления противников запрета на аборты. Поводом для протестов, в которых приняли участие десятки тысяч человек, стало намерение Верховного суда в перспективе вычеркнуть право на совершение аборта из перечня гарантированных конституцией прав. Особенно большие опасения в этой связи высказывают жители штатов, которыми руководят республиканцы.

Участники подобных демонстраций связывают право на аборт с "репродуктивной свободой", их лозунг звучит так: "Мое тело - мой выбор". Они требуют обеспечить всем желающим женщинам право на безопасное и законное искусственное прекращение беременности.

В Вашингтоне сторонникам права на аборт противостояла немногочисленная группа противников аборта. "Аборт - это не часть медицинского обслуживания, потому что беременность - это не болезнь", - заявили они.

Отмечается, что в большинстве городов демонстрации прошли мирно, лишь на некоторых акциях возникли конфликты между сторонниками различных точек зрения на эту проблему.

Планы по отмене права на аборт

В начале мая онлайн-издание Politico опубликовало копию проекта решения Верховного суда США, согласно которому высший судебный орган намерен отменить конституционное право на прерывание беременности, закрепленное в прецедентном решении 1973 года. Если Верховный суд, в котором большинство судей относятся к консервативному лагерю, действительно отменит это историческое постановление, то на уровне штатов смогут вводиться запреты или значительные ограничения на аборты. Это планируют сделать около половины из 50 американских штатов. Решение Верховного суда ожидается в июне.

После публикации Politico по США также прокатилась волна протестов против запрета абортов.