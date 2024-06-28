В США прошел первый раунд теледебатов Байдена и Трампа

О требованиях Путина по Украине

Вначале обсуждалась война в Украине . Ведущая Дана Баш задала участникам дебатов вопрос, считают ли они приемлемыми условия прекращения огня, выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным. Ей пришлось повторить свой вопрос, поскольку первые ответы политиков, по всей видимости, не совсем ее устроили.

Трамп возложил вину за войну в Украине на Байдена, заявив, что полномасштабное вторжение никогда бы не произошло, если бы в США „был лидер“. „Это война, которая никогда не должна была начаться,“ - отметил экс-президент, утверждая, что при Байдене Киеву были выделены „200 млрд долларов или более“. „Это огромные деньги“, - добавил он. На повторный вопрос, считает ли он требования Путина допустимыми, Трамп ответил: „Нет, они неприемлемы“.