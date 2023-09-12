В США призвали расследовать действия Илона Маска в связи с сетью Starlink в Украине

"Конгресс должен расследовать произошедшее и выяснить, имеются ли в нашем распоряжении адекватные инструменты для того, чтобы внешняя политика проводилась правительством, а не одним миллиардером", - цитирует Bloomberg слова сенатора от штата Массачусетс вечером в понедельник,11 сентября.
Ожидается, что в среду, 13 сентября, глава SpaceX Илон Маск примет участие в закрытой встрече руководителей технологической отрасли США с сенаторами в Капитолии.
Deutsche Welle
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