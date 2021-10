Как сообщает ABC, когда лайнер разгонялся по взлетной полосе, в его двигатель попала птица. Пилоты смогли быстро остановить самолет.

На борту лайнера находились 102 пассажира и семь членов экипажа. Их всех эвакуировали. Два человека получили легкие травмы.

A Spirit Airlines flight at Atlantic City Airport was aborted on Saturday after officials say a large bird struck one of its engines as the plane was accelerating for takeoff and sparked a fire. https://t.co/a0GrFTw7w4