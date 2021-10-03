Как сообщает ABC, когда лайнер разгонялся по взлетной полосе, в его двигатель попала птица. Пилоты смогли быстро остановить самолет.
На борту лайнера находились 102 пассажира и семь членов экипажа. Их всех эвакуировали. Два человека получили легкие травмы.
A Spirit Airlines flight at Atlantic City Airport was aborted on Saturday after officials say a large bird struck one of its engines as the plane was accelerating for takeoff and sparked a fire. https://t.co/a0GrFTw7w4— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) October 3, 2021
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