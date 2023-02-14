"Подтверждены три летальных исхода. В дополнение к этому ранены пять человек, они госпитализированы. Некоторые из пострадавших получили ранения, опасные для жизни", - сообщил представитель правоохранительных органов. Полиция выпустила фото подозреваемого - невысокого чернокожего мужчины в красной обуви, джинсовой куртке и бейсбольной кепке.

Стрелок покончил жизнь самоубийством

На место происшествия быстро прибыли сотни полицейских. По последним данным, стрелок покончил жизнь самоубийством. "Подозреваемый был обнаружен за пределами кампуса. Судя по всему, он скончался от ранений, которые сам себе причинил. Угрозы для кампуса больше нет", - сообщила полиция учебного заведения в Twitter.

Решением администрации университета все мероприятия на территории кампуса отменены на предстоящие 48 часов.

В США стрельба в школах и университетах - частое явление, укладывающееся в более широкий контекст насилия с применением огнестрельного оружия на фоне весьма либеральных законов об оружии в этой стране, отмечает агентство AFP.