В США предъявили обвинения водителю, протаранившему рождественский парад

Прокуратура округа Уокешо в штате Висконсин предъявила обвинения в пяти умышленных убийствах первой степени 39-летнему Даррелу Бруксу, который был задержан после наезда на участников рождественского парада в городке Уокешо. Об этом офис окружного прокурора сообщил во вторник, 23 ноября.
Как заявили представители прокуратуры в зале суда, Бруксу может быть предъявлено шестое аналогичное обвинение, так как о смерти еще одной жертвы стало известно позже. Мужчина может быть отпущен на время разбирательства под залог в пять миллионов долларов США. Судья мотивировал такую сумму тем, что обвиняемый может попытаться скрыться. По каждому из обвинений ему грозит пожизненный срок.
Трагедия на праздничном шествии в Уокешо
21 ноября в городке Уокешо проходил 58-й ежегодный рождественский парад, когда колонну его участников протаранил красный внедорожник. Как сообщил телеканал CNN, водитель направил машину на людей, когда пытался скрыться от полиции. В результате пять человек скончались на месте, десятки были ранены, в том числе дети. В полиции подчеркнули, что действия водителя внедорожника, задержанного вскоре после трагедии, не имеют никакого отношения к терроризму.
Привлекался к суду за домашнее насилие
Брукс в прошлом неоднократно привлекался к суду по обвинениям в домашнем насилии и совершении преступлений сексуального характера. Отмечается, что 2 ноября он направил автомобиль на женщину, которая дала показания в полиции, что является матерью его ребенка. Однако после этого деяния мужчина был отпущен под залог в 1000 долларов.
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