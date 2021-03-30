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Так называемые мРНК-вакцины от коронавируса, к которым относятся в том числе препараты компаний BioNTech/Pfizer и Moderna, позволяют эффективно предотвратить заражение, даже если носитель инфекции не проявляет симптомов. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования американских ученых, обнародованные на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в понедельник, 29 марта.
Skiepai
Skiepai
© Shutterstock

В исследовании, которое проводилось с середины декабря 2020 года по середину марта 2021 года, приняли участие в общей сложности 3950 человек из числа сотрудников по уходу за больными и немощными людьми, работников экстренных служб и специалистов, занятых в жизненно важных отраслях экономики.

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В итоге ученые пришли к выводу, что по прошествии двух недель с момента получения второй дозы вакцины риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2 снижается на 90 процентов. Спустя две недели после получения первой дозы вакцины риск заражения снижается на 80 процентов, говорится в исследовании.

Отмечается, что эти наблюдения подтверждают результаты проводившихся ранее исследований, которые показали, что у привившихся пациентов сокращается риск передачи инфекции во время бессимптомного периода.

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Deutsche Welle

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