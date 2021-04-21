Тетя девушки рассказала, что примерно в 16:30 по местному времени Брайант позвонила в полицию и пожаловалась на "старших ребят", которые пригрозили ей нападением. При этом полиция сообщила, что в подростка выстрелили в тот момент, когда она пыталась ножом ударить другую девушку.

Брайант доставили в больницу в критическом состоянии, после чего она умерла.

A group is now gathered outside of CPD headquarters after family confirmed to @10TV police shot and killed a 15-year-old girl. Details here: https://t.co/yS0tcK14Qv pic.twitter.com/8mkCAttsYR — Angela Reighard (@AngelaReighard) April 21, 2021



Мэр Колумбуса Эндрю Гинтер написал в "Твиттере", что многие детали инцидента остаются неизвестными. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и пообещал провести независимое расследование смерти подростка. Следователи изучат нательный видеорегистратор.

Вечером 20 апреля полиция провела пресс-конференцию, на которой показала запись с видеорегистратора. По ней видно, что Брайант пытается нанести удар двум женщинам, когда в нее стреляет офицер полиции.

Убийство Брайант вызвало протесты в городе. Как пишет ABC7 News, жители Колумбуса сначала собрались возле места стрельбы, а затем подошли к полицейскому участку. Протестующие скандировали "Назови ее имя!" и "Она была всего лишь ребенком", отмечает WJTV.

A group is now gathered outside of CPD headquarters after family confirmed to @10TV police shot and killed a 15-year-old girl. Details here: https://t.co/yS0tcK14Qv pic.twitter.com/8mkCAttsYR — Angela Reighard (@AngelaReighard) April 21, 2021



Стрельба в Колумбусе произошла примерно за 25 минут до того, как суд начал оглашать приговор бывшему офицеру полиции Миннеаполиса Дереку Шовину, обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда. Присяжные признали его виновным, ему грозит до 40 лет тюрьмы.

