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В Колумбусе, штат Огайо, полицейский, приехавший на вызов, застрелил темнокожую 16-летнюю девушку Макайю Брайант. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на телеканал 10TV.
JAV tęsiasi protestai prieš policiją
JAV tęsiasi protestai prieš policiją
© Scanpix

Тетя девушки рассказала, что примерно в 16:30 по местному времени Брайант позвонила в полицию и пожаловалась на "старших ребят", которые пригрозили ей нападением. При этом полиция сообщила, что в подростка выстрелили в тот момент, когда она пыталась ножом ударить другую девушку.

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Брайант доставили в больницу в критическом состоянии, после чего она умерла.


Мэр Колумбуса Эндрю Гинтер написал в "Твиттере", что многие детали инцидента остаются неизвестными. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и пообещал провести независимое расследование смерти подростка. Следователи изучат нательный видеорегистратор.

Вечером 20 апреля полиция провела пресс-конференцию, на которой показала запись с видеорегистратора. По ней видно, что Брайант пытается нанести удар двум женщинам, когда в нее стреляет офицер полиции.

Убийство Брайант вызвало протесты в городе. Как пишет ABC7 News, жители Колумбуса сначала собрались возле места стрельбы, а затем подошли к полицейскому участку. Протестующие скандировали "Назови ее имя!" и "Она была всего лишь ребенком", отмечает WJTV.


Стрельба в Колумбусе произошла примерно за 25 минут до того, как суд начал оглашать приговор бывшему офицеру полиции Миннеаполиса Дереку Шовину, обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда. Присяжные признали его виновным, ему грозит до 40 лет тюрьмы.

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Телеканал "Дождь"
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