Тетя девушки рассказала, что примерно в 16:30 по местному времени Брайант позвонила в полицию и пожаловалась на "старших ребят", которые пригрозили ей нападением. При этом полиция сообщила, что в подростка выстрелили в тот момент, когда она пыталась ножом ударить другую девушку.

Брайант доставили в больницу в критическом состоянии, после чего она умерла.

A group is now gathered outside of CPD headquarters after family confirmed to @10TV police shot and killed a 15-year-old girl. Details here: https://t.co/yS0tcK14Qv pic.twitter.com/8mkCAttsYR