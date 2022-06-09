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Конгрессмены хотят провести поправку о повышении возраста для покупки штурмовых винтовок с 18 до 21 года. У инициативы практически нет шансов на успех, поскольку ее, очевидно, заблокируют республиканцы в Сенате.
В США Палата представителей намерена ужесточить законы об оружии
© Reuters / Scanpix

Через две недели после трагедии с массовой стрельбой в одной из начальных школ Техаса, Палата представителей Конгресса США вечером в среду, 8 июня, голосами демократического большинства одобрила законопроект о повышении минимального возраста для приобретения штурмовых винтовок с 18 до 21 года.

В то же время эксперты отмечают, что у этой инициативы фактически нет шансов на успех, поскольку ее, по всей видимости, заблокируют в Сенате республиканцы. Нет перспектив в верхней палате Конгресса и у целого ряда других реформ об ужесточении законодательства об оружии, одобренных в Палате представителей. В настоящее время в Сенате ведутся переговоры о проведении через палату ослабленного пакета реформ в надежде, что его поддержат умеренные республиканцы.

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Если реформы будут все же приняты, то для их вступления в силу потребуется лишь подпись президента США Джо Байдена. Байден также выступает за ужесточение законодательства об оружии и призвал Конгресс к действию.

Стрельба в техасской школе


Конгрессмены обсуждают некоторое ужесточение весьма либерального законодательства об оружии в США на фоне недавней стрельбы в одной из начальных школ города Ювалде в Техасе, где 18-летний юноша застрелил из штурмовой винтовки 19 детей и двух учительниц.

В США законы об оружии частично принимаются на уровне штатов. Во многих штатах штурмовые винтовки можно приобрести без особого труда уже с 18 лет. В то же время употреблять алкогольные напитки в ресторанах в США разрешено повсеместно лишь с 21 года.

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Deutsche Welle

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