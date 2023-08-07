07 августа 2023 г. 22:16

В США официально одобрили отправку танков Abrams в Украину

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

В США на выходных официально одобрили отправку танков Abrams в Украину. Они должны прибыть туда к началу осени, сказал помощник министра обороны США по вопросам закупок Дуглас Буш, пишет CNN.

Буш отметил, что танки готовы к отправке.

"Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтная база. То есть, это не просто танки, это полный пакет, который идет с ним. Это все еще в процессе", - подчеркнул Буш.

США начали тренировать украинцев на танках в мае в Германии. 31 танк, предназначенный для Украины, проходил ремонт и подготовку к отправке в течение нескольких месяцев.

США сократили время, которое обычно требуется для отгрузки танков, приняв ранее в этом году решение о передаче более старых моделей M1-A1 вместо более современной версии.

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