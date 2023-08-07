В США официально одобрили отправку танков Abrams в Украину

"Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтная база. То есть, это не просто танки, это полный пакет, который идет с ним. Это все еще в процессе", - подчеркнул Буш.