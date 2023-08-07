В США официально одобрили отправку первой партии танков Abrams в Украину

Буш отметил, что они готовы к отправке.
"Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтная база. То есть, это не просто танки, это полный пакет, который идет с ним. Это все еще в процессе", - подчеркнул Буш.
США начали тренировать украинцев на танках в мае в Германии. 31 танк, предназначенный для Украины, проходил ремонт и подготовку к отправке в течение нескольких месяцев.
США сократили время, которое обычно требуется для отгрузки танков, приняв ранее в этом году решение о передаче более старых моделей M1-A1 вместо более современной версии.