2024.08.14 12:03

В США одобрили поставки оружия в Израиль на 20 млрд долларов

 
Deutsche welle
F-15 и F-16
F-15 и F-16

Речь идет в том числе о поставках Израилю 50 истребителей F-15 и 33 тысяч единиц боеприпасов, сообщили в Госдепартаменте США.

США одобрили дополнительный экспорт вооружения в Израиль на сумму более 20 млрд долларов (около 18,2 млрд евро). Как сообщил во вторник, 13 августа, Госдепартамент, речь идет, в частности, о 50 истребителях F-15 и 33 тысячах единиц боеприпасов. Это должно улучшить „способность Израиля реагировать на нынешние и будущие вражеские угрозы“, отметили в ведомстве.

Согласно уведомлению, направленному в Конгресс США, стоимость истребителей F-15 составляет 18,25 млрд долларов (около 16,6 млрд евро), и они должны быть поставлены в 2029 году. Кроме того, министерство обороны Израиля также закупит в США до 50 000 минометных снарядов и военные транспортеры.

В мае президент США Джо Байден объявил о приостановке поставок авиационных бомб в Израиль в связи с опасениями, что они могут использоваться в военной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Однако, по данным Вашингтона, это решение не затрагивало поставки других типов вооружений.

В отношении поставок истребителей F-15 в Госдепартаменте пояснили, что США „привержены безопасности Израиля“. Для национальных интересов США „критически важно поддерживать Израиль в развитии и поддержании сильного оборонного потенциала“, подчеркнули в ведомстве.

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