Директор CDC Рошель Валенски подписала рекомендацию Консультативного комитета CDC по иммунизации (AGIP) о вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет от COVID-19 с помощью детской вакцины Pfizer-BioNTech, говорится в сообщении.
Дозы будут распределены с интервалом в три недели
Предполагается, что вакцинация детей в возрасте 5-11 лет снизит передачу COVID-19 в США на 8 процентов в период с ноября по март 2022 года.
Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет. Дозы будут распределены с интервалом в три недели. Поставляться они будут в разных упаковках и вводиться с помощью специальных детских игл.
По информации регулятора, 1,9 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет были заражены COVID-19. Как отмечается на сайте CDC, решение проводить вакцинацию детей обусловлено тем, что вакцина продемонстрировала 90,7 процента эффективности профилактики заболеваемости среди детей данной возрастной группы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы наложил вето на принятый парламентом закон: тесты пока будут бесплатными
Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на...
Специалист: ближайшие несколько недель в Литве будут очень тяжелыми (97)
Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда...
Вакцинация внесла раскол в семьи: подростки все смелее выступают против воли родителей
Подростки, чьи родители запрещают им прививаться, все...
Коронавирус унес жизнь молодой жительницы Плунге
COVID-19 унес жизнь жительницы Плунге из возрастной...
Глава Минздрава Литвы: непохоже, что мы достигли пика заболеваемости (21)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в среду перед...