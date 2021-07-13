В США обсуждают безопасность вакцины Janssen и необходимость третьей дозы Pfizer

В американский Центр по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний поступило около сотни заявлений, согласно которым вакцина Janssen может вызывать редкий синдром Гийена-Барре, т.е. острую аутоиммунную полирадикулоневропатию, пишет RusERR. Симптомы заболевания в основном возникали у мужчин старше 50 лет через две недели после вакцинации. Медицинские ведомства ведут мониторинг ситуации, но подчеркивают, что риск побочного эффекта выглядит крайне низким, потому что данную вакцину получили почти 13 млн человек.

"Мы должны помнить, что вакцина Johnson & Johnson исключительно эффективная, и она четко рекомендуется", — сказал медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи.

Одновременно фармацевтическая компания Pfizer представила анализ, согласно которому полностью вакцинированным данным препаратом американцам может потребоваться третья доза.