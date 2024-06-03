В США новый случай массовый стрельбы

Стрельба произошла вскоре после полуночи в городе Акрон. По сообщениям местных СМИ, на месте были обнаружены десятки гильз и само оружие. О задержаниях и арестах в рамках начавшегося расследования пока не сообщалось.

По поводу состояния пострадавших в полиции Акрона отметили, что у многих травмы не представляют опасности для их жизни, состояние нескольких других "более серьёзное".

О возможных причинах стрельбы и личности нападавшего или нападавших следствие также пока не говорит.